В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-26T13:54:19+03:00

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В Москве резко упадет атмосферное давление. Колебания в показателях происходят регулярно, но прогнозы, которые синоптики делают на предстоящую пятницу, 28 июня, могут побить рекорды 63-летней давности.

В четверг, 27 июня, снижение составит 14 единиц, 738 мм рт. ст, а в последний рабочий день и вовсе опустится до 730 мм.рт.ст.

На следующий день оно станет еще ниже — 730 мм рт. ст., что будет абсолютным минимумом атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1956 году, составив 732 мм рт. ст.

В субботу давление начнет расти за счет того, что циклон будет отходить на северо-восток. Показатель увеличится на десять единиц, но все равно не достигнет нормы.

К благоприятному значению атмосферное давление приблизится только в последний день первого летнего месяца, то есть, 30 июня. Это значит, что почти неделю метеочувствительные люди могут испытывать проблемы со здоровьем.

Ухудшение здоровья возможно не только у тех, кто предрасположен, но и у вполне здоровых людей, так как показатели будут аномально низкими. В такие дни лучше ограничить физические нагрузки и не переутомляться, вполне возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU