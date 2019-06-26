2019-06-26T14:53:24+03:00
Общество

Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало

Многие региональные трассы на 50 процентов не соответсвуют нормативам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин высказался о нехватке дорог высокого качества в России. Фото: REUTERSПутин высказался о нехватке дорог высокого качества в России. Фото: REUTERS
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Владимир Путин на заседании Госсовета поднял одну из самых проблемных тем страны – качественные дороги. По мнению, президента в Росси их недостаточно. Большая часть из них находится под контролем федеральных ведомств.

- Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра. Причем главным образом за счет федеральных трасс, - отметил Владимир Путин.

Он уточнил, что 83 процента трасс федерального значения соответствуют нормативу. Эта цифра значительно превышает данные за 2010 год. Тогда лишь 38,6 процентов трасс отвечают требованиям. А вот часть региональных дорог и вовсе не дотягивают даже до половины.

Путин также поручил профильным ведомствам и правоохранителям обратить внимание на то, как проводятся контракты на заключение госконтрактов по ремонту и строительству дорог. Особое внимание он просил уделить компаниям, которые специально занижают цену, чтобы выиграть тендер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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