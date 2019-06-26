СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-26T16:19:33+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства. Центральная улица Китай-города преобразится уже в этом году. В ходе реконструкции на Ильинку вернутся исторические фонари. Кроме того, москвичей ждет еще немало сюрпризов. Каких именно, Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Ее «соседок» Варварку, Никольскую и Биржевую площадь мы привели в порядок в прошлые годы, - написал мэр Москвы. - И благодаря этим работам в дни чемпионата мира по футболу Никольская улица прославилась на весь мир. Теперь своей очереди дождалась центральная улица Китай-города Ильинка и прилегающие к ней Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки.

Сергей Собянин сообщил, что в районе Ильинки появятся сразу несколько уютных скверов. Старый асфальт здесь уберут и вернут исторические фонари, которые сменят нынешнее подвесное освещение.

- В первую очередь на Ильинке сделают качественные, мощеные плиткой тротуары, которые заменят старый потрескавшийся асфальт, - рассказал столичный градоначальник. - В районе дома № 15, где когда-то стоял храм Николы «Большой Крест», появится благоустроенный сквер для отдыха и встреч. Еще два небольших сквера будут благоустроены в Никитниковом и Ипатьевском переулках.

После реконструкции улица останется открытой для автомобильного движения, но при этом она станет более комфортной для пешеходов.

Благоустройство улиц и создание качественной городской среды является одним из приоритетных проектов Правительства Москвы. В 2019 году столичные власти благоустроят более 4,5 тысяч московских дворов, около 200 парков, улиц и других объектов мегаполиса.

ИСТОЧНИК KP.RU