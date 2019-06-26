Владимир Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-26T17:12:40+03:00

С декабря прошлого года эта «должность» пустовала

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового «постпреда» в Крыму. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации президента Украины.

- Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, - сообщается в документе.

Отмечается, что новый представитель Владимира Зеленкого в Крыму - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Телеканал NewsOne пишет, что он, ко всему прочему, специалист в сфере международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.

С декабря 2018 года эту «должность» никто не занимал. Именно тогда экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина. В этой должности он пробыл чуть меньше 1,5 лет.

Напомним, что с момента вхождения Крыма в состав России прошло уже больше пяти лет. В марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум.

ИСТОЧНИК KP.RU