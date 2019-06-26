2019-06-26T17:27:45+03:00
Общество

Полицейские планируют достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году

За пять лет в МВД намерены сократить аварии с летальным исходом в 3,5 раза
Мария ИГНАТЬЕВА
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Нулевой смертности на дорогах планируют достичь полицейские к 2030 годуНулевой смертности на дорогах планируют достичь полицейские к 2030 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские полицейские поставили перед собой цель - выйти на нулевой уровень смертности на отечественных дорогах к 2030 году. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на заседании Госсовета. Он также поделился планами на ближайшие пять лет.

- Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5, - сказал Колокольцев.

При этом министр уточнил, что таких показателей нет даже в странах Евросоюза, с учетом их качества дорог и законопослушности местных жителей. По словам Колокольцева, достигнуть таких результатов можно благодаря государственной программе. Если его предложение найдет отклик, то в МВД готовы приступить к разработке документа. В первую очередь возьмутся за дисциплину водителей и организацию безопасности движения на дорогах.

К слову, за некоторые нарушения ПДД правила ужесточены. Например за умышленно грязные номерные знаки теперь будут лишать прав. А что касается уровня качества дорог, то президент поручил внимательнее следить за тем, как они ремонтируются и строятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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