Жириновский предложил «убрать пешеходов с дороги»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-26T17:50:47+03:00

Лидер ЛДПР считает, что множество ДТП происходит именно на «зебрах»

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По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с дорог стоит убрать все «зебры» и оставить для пешеходов только надземные и подземные переходы, чтобы сократить количество аварий.

"Наши граждане идут по дороге - надо убрать пешеходов с дороги: [переходы должны быть] или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - заявил политик.

Также он рекомендовал ввести льготные билеты на поезда, до отъезда которых осталось менее получаса. По сообщению РИА Новости, подобная мера позволила бы повысить окупаемость железнодорожных перевозок и занять оставшиеся места в вагонах.

«У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах», - отметил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР поднял проблему отечественного транспортного машиностроения. Он обеспокоен массовым использованием импортных механизмов во всех сферах жизнедеятельности россиян.

Ранее Минтранс рассказывал о способах сделать проезжую часть безопаснее для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU