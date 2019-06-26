2019-06-26T17:50:47+03:00
Политика

Жириновский предложил «убрать пешеходов с дороги»

Лидер ЛДПР считает, что множество ДТП происходит именно на «зебрах»
Тимофей ДИЯКОВСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жириновский предложил избавиться от нерегулируемых наземных пешеходных переходов.Жириновский предложил избавиться от нерегулируемых наземных пешеходных переходов.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с дорог стоит убрать все «зебры» и оставить для пешеходов только надземные и подземные переходы, чтобы сократить количество аварий.

"Наши граждане идут по дороге - надо убрать пешеходов с дороги: [переходы должны быть] или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах", - заявил политик.

Также он рекомендовал ввести льготные билеты на поезда, до отъезда которых осталось менее получаса. По сообщению РИА Новости, подобная мера позволила бы повысить окупаемость железнодорожных перевозок и занять оставшиеся места в вагонах.

«У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах», - отметил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР поднял проблему отечественного транспортного машиностроения. Он обеспокоен массовым использованием импортных механизмов во всех сферах жизнедеятельности россиян.

Ранее Минтранс рассказывал о способах сделать проезжую часть безопаснее для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ ответил на ноту протеста США по Уилану
Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях
В Чувашии продолжительность жизни населения превысила среднероссийский показатель
В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы
Полицейские планируют достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году
Совфед скептически отнесся к внедрению стандартов НАТО в ВСУ
Владимир Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20
В России могут ввести квоты на вредные выбросы
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты