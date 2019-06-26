Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие
В жилом пятиэтажном доме в столице Австрии прогремел мощный взрыв. Здание серьезно повреждено. Частичное обрушение произошло с его лицевой стороны. Взрывная волна была такой силы, что ощущалась на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило окна, сообщает ТАСС с места событий.
В сети появилось видео с места происшесвтия. Судя по кадрам, эпицентр находился на среднем этаже. В квартире, где произошел взрыв вместе с оконной рамой вынесло часть стены.
Представитель пожарно - спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек. Однако это число может увеличиться. В разрушенном доме все еще находятся люди. Спасатели не исключают вероятность найти под завалами раненых.
Полицейские оцепили соседние улицы. Говорить о причинах взрыва сейчас преждевременно, однако специалисты полагают, что произошла утечка газа.
Дом в Вене частично обрушился из-за взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU