2019-06-26T19:11:45+03:00
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие

Сообщается, что ранения получили минимум десять человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие. Фото: скриншот с видеоМощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие. Фото: скриншот с видео
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В жилом пятиэтажном доме в столице Австрии прогремел мощный взрыв. Здание серьезно повреждено. Частичное обрушение произошло с его лицевой стороны. Взрывная волна была такой силы, что ощущалась на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило окна, сообщает ТАСС с места событий.

В сети появилось видео с места происшесвтия. Судя по кадрам, эпицентр находился на среднем этаже. В квартире, где произошел взрыв вместе с оконной рамой вынесло часть стены.

Представитель пожарно - спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек. Однако это число может увеличиться. В разрушенном доме все еще находятся люди. Спасатели не исключают вероятность найти под завалами раненых.

Полицейские оцепили соседние улицы. Говорить о причинах взрыва сейчас преждевременно, однако специалисты полагают, что произошла утечка газа.

Дом в Вене частично обрушился из-за взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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