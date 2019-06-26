Путин и Тереза Мэй встретятся на полях саммита G20

СЕГОДНЯ 20:44 2019-06-26T20:44:20+03:00

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Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что она встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке во время саммита G20. По словам пресс-секретаря правительства Соединенного Королевства, Мэй поговорит с российским лидером о готовности к иным отношениям между странами.

- Позиция премьер-министра по Солсбери и более широкой картине враждебного поведения России хорошо известна. Как сказала премьер, мы остаемся открытыми для иных отношений, но это может произойти только в том случае, если Россия будет воздерживаться от деятельности, которая подрывает международные соглашения и нашу коллективную безопасность, - цитирует представителя Мэй Reuters.

При этом отмечается, что речь идет не о нормализации отношений. Встреча – своего рода возможность передать позицию Королевства на уровне лидеров.

Напомним, что съезд «двадцатки» пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке. Путин также встретится с президентом США.

ИСТОЧНИК KP.RU