Путин и Тереза Мэй встретятся на полях саммита G20
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй подтвердил, что она встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке во время саммита G20. По словам пресс-секретаря правительства Соединенного Королевства, Мэй поговорит с российским лидером о готовности к иным отношениям между странами.
- Позиция премьер-министра по Солсбери и более широкой картине враждебного поведения России хорошо известна. Как сказала премьер, мы остаемся открытыми для иных отношений, но это может произойти только в том случае, если Россия будет воздерживаться от деятельности, которая подрывает международные соглашения и нашу коллективную безопасность, - цитирует представителя Мэй Reuters.
При этом отмечается, что речь идет не о нормализации отношений. Встреча – своего рода возможность передать позицию Королевства на уровне лидеров.
Напомним, что съезд «двадцатки» пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке. Путин также встретится с президентом США.
ИСТОЧНИК KP.RU