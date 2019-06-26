Российские средства ПВО отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
Российские средства ПВО отбили атаку на авиабазу Хмеймим. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались уничтожить объекты на ней.
"26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Его слова приводит ТАСС.
Бакин отметил, что велика вероятность провокаций. По его мнению, боевики могут инсценировать применение отравляющих веществ правительственными войсками. Это может произойти в южной части идлибской зоны деэскалации.
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ИСТОЧНИК KP.RU