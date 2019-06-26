2019-06-26T23:14:01+03:00
Политика

Российские средства ПВО отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

В Сирии сохраняется опасность инсценировки применения отравляющих веществ
Григорий ЛЕОРДА
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Боевики на Ближнем востоке продолжают атаки.Боевики на Ближнем востоке продолжают атаки.Фото: EAST NEWS
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Российские средства ПВО отбили атаку на авиабазу Хмеймим. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались уничтожить объекты на ней.

"26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Его слова приводит ТАСС.

Бакин отметил, что велика вероятность провокаций. По его мнению, боевики могут инсценировать применение отравляющих веществ правительственными войсками. Это может произойти в южной части идлибской зоны деэскалации.

Сайт kp.ru писал, почему Россия помогает Сирии. Тут, наивные вопросы (и ответы) об участии нашей страны в конфликте на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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