Reuters узнал о новом дефекте Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 01:30 2019-06-27T01:30:31+03:00

Полеты самолета этого типа пока не начались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новую неисправность в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX. Полеты борта этого типа были приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

По данным агентства Reuters, потенциальный источник риска обнаружили при проведении испытаний на тренажере. Авиационное управление указало на неисправность производителю и предписало устранить источник опасности.

Из-за этого как минимум до 8 июля было отложено проведение сертификационного испытательного полета. Он нужен, чтобы получить разрешение на эксплуатацию самолета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. Так, 29 октября прошлого года лайнер той же модели разбился в Индонезии. Известно, что оба воздушных судна потерпели крушение при взлете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU