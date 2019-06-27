Reuters узнал о новом дефекте Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новую неисправность в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX. Полеты борта этого типа были приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
По данным агентства Reuters, потенциальный источник риска обнаружили при проведении испытаний на тренажере. Авиационное управление указало на неисправность производителю и предписало устранить источник опасности.
Из-за этого как минимум до 8 июля было отложено проведение сертификационного испытательного полета. Он нужен, чтобы получить разрешение на эксплуатацию самолета.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, стала уже второй трагедией с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. Так, 29 октября прошлого года лайнер той же модели разбился в Индонезии. Известно, что оба воздушных судна потерпели крушение при взлете.
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ИСТОЧНИК KP.RU