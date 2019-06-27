2019-06-27T04:42:18+03:00
Происшествия

Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей

Ведомство завышало стоимость работ
Григорий ЛЕОРДА
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Контролирующий орган нашел множество нарушений в ЦБТ.Контролирующий орган нашел множество нарушений в ЦБТ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни. Ревизия привела к печальным результатам: контролирующий орган нашел финансовые нарушения на сумму более одного миллиарда рублей.

"В том числе признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 миллионов рублей. В частности, ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы. Так, стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 миллионов рублей. за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов", - сказано в сообщении ведомства.

Как удалось выяснить, ЦБТ заключила контракт с ООО «Киберинжиниринг» стоимостью всего 1,18 рублей. За эту сумму компания осуществляет строительный контроль, а также ряд других работ, включая подготовку проектной документации, которая и так уже была сделана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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