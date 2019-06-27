2019-06-27T06:45:56+03:00
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке самолёта Ан-24: 43 человека удалось спасти

Семь человек получили ранения
Григорий ЛЕОРДА
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Семь пассажиров получили травмы.Семь пассажиров получили травмы.
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На севере Бурятии произошло ЧП. В аэропорту Нижневартовска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.

"В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

По его словам пресс-секретаря, самолет авиакомпании "Ангара" совершал рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", - добавил Фишев.

Пилотам удалось спасти 42 человека.

Пилотам удалось спасти 42 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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