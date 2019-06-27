В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке самолёта Ан-24: 43 человека удалось спасти
На севере Бурятии произошло ЧП. В аэропорту Нижневартовска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.
"В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
По его словам пресс-секретаря, самолет авиакомпании "Ангара" совершал рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
"По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим", - добавил Фишев.
Пилотам удалось спасти 42 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU