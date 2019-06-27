2019-06-27T10:44:02+03:00
Общество

Депутаты предлагают магазинам раздавать еду нуждающимся

Авторы законопроекта планируют разрешить торговым сетям не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности
Елена АКИМОВА
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Торговым сетям могут разрешить отдавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся людямТорговым сетям могут разрешить отдавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся людямФото: Виктор ГРАКОВ
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В Госдуму внесен законопроект, который позволит торговым сетям не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности, а отдавать их нуждающимся людям. Автор инициативы депутат Сергей Вострецов рассказал, что в стране ежегодно выбрасывают 4 млн тонн просроченных продуктов. Вместо этого их могли бы передавать тем, кто не в состоянии купить еду самостоятельно. Но прежде всего стоит решить вопрос с налоговой. На товары, которые будут передаваться на благотворительность, нужно будет отменить НДС.

- Торговым сетям станет выгодна такая практика. Дешевле будет раздать еду, чем платить за ее утилизацию. Такая форма передачи станет взаимопомощью, - комментирует ФАН депутат.

В первую очередь в законопроекте идет речь о «продуктах в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воде». А вот детского, диетического питания и алкоголя данные нормы не коснутся.

Росприроднадзор поддерживает инициативу, в ведомстве считают, что нужно обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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