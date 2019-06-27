2019-06-27T11:11:06+03:00
Общество

В Москве представили проект «Мой социальный центр»

Новая программа досуга адресована горожанам старшего поколения
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Москве появилось новое публичное пространство для жителей столицы старшего возраста и их семей: Департамент труда и соцзащиты представил проект «Мой социальный центр». Презентация проекта состоялась в рамках III Форума социальных инноваций.

Первый пилотный центр уже запущен на северо-востоке Москвы и готов принимать гостей. До конца 2019 года в столице появятся еще 9 таких центров, сообщается на портале мэра Москвы.

Главная цель проекта «Мой социальный центр» - создать для пожилых горожан уютную атмосферу, в которой они смогут общаться, заниматься любимыми хобби и осваивать новые практики. Для гостей стенда провели более 100 экскурсий, рассказывающих о том, как будет работать новая социальная площадка для досуга и отдыха. Посетители форума вместе с модераторами играли в настольный футбол, бильярд и шахматы, осваивали компьютерные игры и другие интересные занятия. В локации «Виниловые четверги» гости стенда занимались танцами, а в «Тихой гостиной» отдыхали и читали книжки. В «Творческой гостиной» можно было заняться лепкой и создать своеобразный символ добра.

Во время форума на стенде «Мой социальный центр» прошли творческие встречи с известными москвичами - поэтессой Ларисой Рубальской, актрисой театра и кино Натальей Хорохориной, главным редактором издательства Андреем Петровым, автором серии книг «Жизнь замечательных людей» Александром Хортом и их редактором Вадимом Эрлихманом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постпред РФ при Совете Европы прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 в последний раз прошел капремонт в 1991 году
Депутаты предлагают магазинам раздавать еду нуждающимся
Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска опубликована в Сети
Студента из Австралии задержали в Северной Корее
МЧС: на Москву надвигаются гроза и сильный ветер
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Семьи погибших пилотов самолета Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в 1 миллион рублей
Самолет Ан-24 разрушился после аварийной посадки в Бурятии
«Люди выбежали и он загорелся»: очевидец крушения Ан-2 в Бурятии
СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии
Момент аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
Компания «Ангара» готовит борт для вылета за пассажирами после авиакатастрофы в Бурятии
В России число юрлиц сократилось на 17%