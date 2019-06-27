В Москве представили проект «Мой социальный центр»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-27T11:11:06+03:00

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В Москве появилось новое публичное пространство для жителей столицы старшего возраста и их семей: Департамент труда и соцзащиты представил проект «Мой социальный центр». Презентация проекта состоялась в рамках III Форума социальных инноваций.

Первый пилотный центр уже запущен на северо-востоке Москвы и готов принимать гостей. До конца 2019 года в столице появятся еще 9 таких центров, сообщается на портале мэра Москвы.

Главная цель проекта «Мой социальный центр» - создать для пожилых горожан уютную атмосферу, в которой они смогут общаться, заниматься любимыми хобби и осваивать новые практики. Для гостей стенда провели более 100 экскурсий, рассказывающих о том, как будет работать новая социальная площадка для досуга и отдыха. Посетители форума вместе с модераторами играли в настольный футбол, бильярд и шахматы, осваивали компьютерные игры и другие интересные занятия. В локации «Виниловые четверги» гости стенда занимались танцами, а в «Тихой гостиной» отдыхали и читали книжки. В «Творческой гостиной» можно было заняться лепкой и создать своеобразный символ добра.

Во время форума на стенде «Мой социальный центр» прошли творческие встречи с известными москвичами - поэтессой Ларисой Рубальской, актрисой театра и кино Натальей Хорохориной, главным редактором издательства Андреем Петровым, автором серии книг «Жизнь замечательных людей» Александром Хортом и их редактором Вадимом Эрлихманом.

ИСТОЧНИК KP.RU