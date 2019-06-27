Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-27T11:23:59+03:00

Его подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции

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Депутаты парламента Киргизии большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"За лишение экс-президента неприкосновенности проголосовало необходимое количество депутатов, после принятия данного решения Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности", - цитирует ТАСС слова сотрудника пресс-службы. По его словам, за постановление отдали голоса 106 из 120 парламентариев.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 июня было одобрено постановление депутатской комиссии о выдвижении обвинений против экс-главы государства Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Соответствующий документ был направлен в Генпрокуратуру.

Его подозревают в гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.

ИСТОЧНИК KP.RU