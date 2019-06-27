Путин: скоро на вооружение российской армии поступят новые ракетные комплексы и системы ПВО

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-27T14:12:47+03:00

В качестве примера, президент назвал такие виды техники, как "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Буревестник"

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в войска поступят новые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. В качестве примера, он привел гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и лазерные системы "Пересвет".

По словам главы государства, на вооружение в скором времени также будут поставлены тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Кроме того, российский лидер отметил, что стране очень важно иметь тех, кто сможет управлять этим оружием. Путин подчеркнул, что в обороноспособности России большую роль играет офицерский состав.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что глава государства отмечал перевыполнение плана поставок вооружения за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU