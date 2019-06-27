2019-06-27T14:12:47+03:00
Политика

Путин: скоро на вооружение российской армии поступят новые ракетные комплексы и системы ПВО

В качестве примера, президент назвал такие виды техники, как "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Буревестник"
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в войска поступят новые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. В качестве примера, он привел гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и лазерные системы "Пересвет".

По словам главы государства, на вооружение в скором времени также будут поставлены тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Кроме того, российский лидер отметил, что стране очень важно иметь тех, кто сможет управлять этим оружием. Путин подчеркнул, что в обороноспособности России большую роль играет офицерский состав.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что глава государства отмечал перевыполнение плана поставок вооружения за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве появился "памятник" потерпевшему катастрофу в Шереметьево самолету рейса Москва - Иркутск
Абэ пообещал постараться продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным
Главы ДНР и ЛНР договорились в Минске отпустить четырех пленных
Нацбанк Грузии посчитал ущерб от сокращения российских туристов
Медведев пообещал полностью решить проблему с доступностью яслей и детсадов
На американскую студентку напали акулы на Багамах
Путин пообещал продолжить улучшать систему соцгарантий для военных и полицейских
Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным было зафиксировано пять хакерских атак
В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины
Доктор Мясников рассказал от чего снова трясло Меркель
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Госсовета по безопасности дорожного движения
10 полков ракетных войск перевооружат на комплексы «Ярс» до конца года
Самолет авиакомпании Air India вынуждено сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе
Песков: закон об оскорблении государственных символов не должен распространяться на критику чиновников
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска
В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозами
Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму
Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия