Большинство кибератак на Россию идет с территории США
Основные центры кибератак на российские ресурсы находятся на территории США и Евросоюза. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
По его словам, в 2018 году большинство атак через web-ресурсы проводилось с территории США - от 63% до 71%. Чуть меньше с территории Китая - от 5% до 10%. В то время, как из России производилось всего 3% информационных атак.
По количество других типов атак США, как это ни странно, тоже лидирует. За Америкой следуют Китай, Нидерланды, Франция и Германия.
Мурашев также выявил основную цель хакерских атак на Россию.
- Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из систем государственного управления, - приводит его слова ТАСС.
Кроме того, большинство хакерских атак направлены на организации кредитно-финансовой сферы (38% ) и на объекты органов госвласти (35%).
ИСТОЧНИК KP.RU