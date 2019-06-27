Большинство кибератак на Россию идет с территории США

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-27T14:39:29+03:00

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Основные центры кибератак на российские ресурсы находятся на территории США и Евросоюза. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, в 2018 году большинство атак через web-ресурсы проводилось с территории США - от 63% до 71%. Чуть меньше с территории Китая - от 5% до 10%. В то время, как из России производилось всего 3% информационных атак.

По количество других типов атак США, как это ни странно, тоже лидирует. За Америкой следуют Китай, Нидерланды, Франция и Германия.

Мурашев также выявил основную цель хакерских атак на Россию.

- Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из систем государственного управления, - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, большинство хакерских атак направлены на организации кредитно-финансовой сферы (38% ) и на объекты органов госвласти (35%).

ИСТОЧНИК KP.RU