В Тунисе прогремели два взрыва: погиб полицейский, есть раненые

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-27T15:48:03+03:00

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В одноименной столице Туниса прогремели два взрыва. На настоящий момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

Первый теракт случился утром в четверг, 27 июня. Террористка-смертница совершила подрыв всего в 100 метрах от посольства Франции у проспекта Хабиба Бургибы. Целью нападения стала патрульная машина полиции. По данным министерства внутренних дел страны, в результате этой атаки погиб правоохранитель, еще один получил ранения. Также пострадали трое мирных жителей.

Очевидцы утверждают, что за первым взрывом последовала стрельба. Вероятно, полицейские вели преследование второго террориста.

Следующий теракт произошел на парковке Национального контртеррористического управления около 11:00 по местному времени (09:00 по мск). Были ранены четыре сотрудника Службы безопасности. Сейчас территория оцеплена силовиками, передает телеканал Al Jazeera.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее мощный взрыв прогремел в Вене. Эпицентр находился примерно на 2-3 этаже пятиэтажного жилого здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717076" frameborder="0"></iframe> В столице Туниса прогремели взрывы.

ИСТОЧНИК KP.RU