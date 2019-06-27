На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-27T16:23:13+03:00

На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дел Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Акционера и ряд руководителей компании заподозрили в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей. По версии оперативников, они вывели за рубеж 4 миллиарда рублей в валюте.

Схемы проста: через подведомственную ему компанию, он приобрел акции другой фирмы по многократно завышенной стоимости.

- Соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», которая тоже принадлежит Петрову, акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», - уточнили в СУ СК России.

Через подконтрольный обвиняемому банк, деньги перевели на счет «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», а потом, через иностранные фирмы они поступили в руки Петрову. У обвиняемых дома проводятся обыски. В сети салонов силовики также изъяли документы.

ИСТОЧНИК KP.RU