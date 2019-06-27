На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей. По версии оперативников, они вывели за рубеж 4 миллиарда рублей в валюте.
Схемы проста: через подведомственную ему компанию, он приобрел акции другой фирмы по многократно завышенной стоимости.
- Соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», которая тоже принадлежит Петрову, акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», - уточнили в СУ СК России.
Через подконтрольный обвиняемому банк, деньги перевели на счет «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», а потом, через иностранные фирмы они поступили в руки Петрову. У обвиняемых дома проводятся обыски. В сети салонов силовики также изъяли документы.
ИСТОЧНИК KP.RU