Кейт Миддлтон получила новую должность

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-27T17:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Елизавета II по достоинству оценила талант Кейт Миддлтон и назначила её на должность патрона Королевского фотографического общества Великобритании. Примечательно, что эту должность на протяжении 67 лет занимала сама Королева.

Напомним, Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма, внука королевы Елизаветы и второго наследника британского престола. Она с детства увлекается фотографией. И надо сказать, достигла больших успехов в этом деле. В 2017 году фотографическое общество Великобритании приняло Кейт Миддлтон в свои ряды.

Однако наибольшую известность герцогине принесли снимки её детей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Они тут же привлекли внимание профессиональных фотографов. Причем, не только из-за своей изысканности. Кейт Миддлтон стала первой, кто решился самостоятельно делать официальные фотографии своих детей. Раньше этим занимались только именитые фотографы.

ИСТОЧНИК KP.RU