2019-06-27T18:49:57+03:00
Политика

Встреча Трампа и Путина в Осаке будет длиться около полутора часов

Белый дом опубликовал рабочий график президента США на время саммита G20 в Японии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин встретится с Трампом в Осаке 28 июняПутин встретится с Трампом в Осаке 28 июняФото: REUTERS
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке будет длиться около полутора часов. Во всяком случае именно столько времени на нее отведено в рабочем графике американского лидера, который был опубликован пресс-службой Белого дома.

Сайт kp.ru писал, что главы государств встретятся в пятницу, 28 июня. Начало переговоров запланировано на 14:00 по местному времени (08:00 мск). Ожидается, что Трамп и Путин обсудят отношения между Россией и Соединенными Штатами, затронут международную повестку, включая ситуации в Сирии, Иране и на Украине, а также поговорят о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После встречи с президентом РФ американский глава проведет переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Начало запланировано на 15:30 по местному времени (09:30 мск), сообщается на сайте Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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