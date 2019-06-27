Встреча Трампа и Путина в Осаке будет длиться около полутора часов

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-27T18:49:57+03:00

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке будет длиться около полутора часов. Во всяком случае именно столько времени на нее отведено в рабочем графике американского лидера, который был опубликован пресс-службой Белого дома.

Сайт kp.ru писал, что главы государств встретятся в пятницу, 28 июня. Начало переговоров запланировано на 14:00 по местному времени (08:00 мск). Ожидается, что Трамп и Путин обсудят отношения между Россией и Соединенными Штатами, затронут международную повестку, включая ситуации в Сирии, Иране и на Украине, а также поговорят о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После встречи с президентом РФ американский глава проведет переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Начало запланировано на 15:30 по местному времени (09:30 мск), сообщается на сайте Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU