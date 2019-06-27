Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

СЕГОДНЯ 22:48 2019-06-27T22:49:10+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что задумывается о возможном преемнике на протяжении уже почти нескольких десятков лет - с того самого момента, как возглавил государство в 2000 году, но окончательный выбор всегда за избирателями.

"Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет", - сказал Путин.

При этом на вопрос журналиста газеты Financial Times о том, не должна ли Государственная дума утвердить президента, он напомнил, что российская политическая система сильно отличается от британской, и у нас все решают не члены правящей партии, а сами граждане.

Сайт kp.ru писал, что Путину из года в год задают вопросы о преемнике. Ответ у президента всегда один и тот же - все решится в ходе народного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU