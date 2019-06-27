2019-06-27T22:49:10+03:00
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Президент России напомнил, что столь важное решение должны принимать сами граждане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что задумывается о возможном преемнике на протяжении уже почти нескольких десятков лет - с того самого момента, как возглавил государство в 2000 году, но окончательный выбор всегда за избирателями.

"Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет", - сказал Путин.

При этом на вопрос журналиста газеты Financial Times о том, не должна ли Государственная дума утвердить президента, он напомнил, что российская политическая система сильно отличается от британской, и у нас все решают не члены правящей партии, а сами граждане.

Сайт kp.ru писал, что Путину из года в год задают вопросы о преемнике. Ответ у президента всегда один и тот же - все решится в ходе народного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пожар на Ярославском шоссе в Москве потушен
«Яндекс» рассказал о попытках взлома своих сервисов
В МИД оценили возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Литва, Грузия и Эстония передумали покидать сессию ПАСЕ
Иран пообещал не создавать ядерное оружие даже в случае разрыва СВПД
Медики оказали помощь пострадавшей при падении ветки в Москве
Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили
Президента Туниса экстренно госпитализировали
В России может появиться комиссия по уголовным преследованиям врачей
В Петербурге энергетики обсудили, как работать с должникам
Си Цзиньпин поддержал идею проведения нового саммита США-КНДР
Минобороны России получит 76 истребителей Су-57
Одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во Франции: ранены два человека
Симфонический оркестр РФ уволил работника, сорвавшего выступление пианиста
Александр Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗО
Встреча Трампа и Путина в Осаке будет длиться около полутора часов
Климкин ответил на претензии Зеленского по российской ноте
Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян
Суд не стал арестовывать предполагаемого организатора беспорядков в Тбилиси
Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу