Главный дизайнер Apple решил уйти из компании
Главный дизайнер американской корпорации Apple Джони Айв из Купертино (штат Калифорния), под руководством которого был разработан внешний облик большинства продуктов «яблочников», решил покинуть компанию.
В опубликованном на сайте Apple заявлении говорится, что Джони Айв уже в этом году оставит свой пост, чтобы заняться личным проектом: он намерен открыть собственную независимую дизайнерскую фирму, одним из главных клиентов которой станет корпорация Apple, где он проработал почти 30 лет.
«Джони — особенная фигура в мире дизайна, его роль в возрождении Apple трудно переоценить», - сказал гендиректор компании Тим Кук, отметив среди работ Айва «революционный» iMac 1998 года и «беспрецедентно амбициозный» проект Apple Park, в который художник «вложил столько сил и заботы».
По словам Тима Кука, «Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и страстной созданной им команды дизайнеров».
Джони Айв возглавил команду дизайнеров Apple в 1996 году. Ожидается, что после его ухода вакантное место займет главный операционный директор Джефф Уильямс, руководивший разработкой Apple Watch.
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ИСТОЧНИК KP.RU