Главный дизайнер Apple решил уйти из компании

СЕГОДНЯ 01:39 2019-06-28T02:03:30+03:00

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Главный дизайнер американской корпорации Apple Джони Айв из Купертино (штат Калифорния), под руководством которого был разработан внешний облик большинства продуктов «яблочников», решил покинуть компанию.

В опубликованном на сайте Apple заявлении говорится, что Джони Айв уже в этом году оставит свой пост, чтобы заняться личным проектом: он намерен открыть собственную независимую дизайнерскую фирму, одним из главных клиентов которой станет корпорация Apple, где он проработал почти 30 лет.

«Джони — особенная фигура в мире дизайна, его роль в возрождении Apple трудно переоценить», - сказал гендиректор компании Тим Кук, отметив среди работ Айва «революционный» iMac 1998 года и «беспрецедентно амбициозный» проект Apple Park, в который художник «вложил столько сил и заботы».

По словам Тима Кука, «Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и страстной созданной им команды дизайнеров».

Джони Айв возглавил команду дизайнеров Apple в 1996 году. Ожидается, что после его ухода вакантное место займет главный операционный директор Джефф Уильямс, руководивший разработкой Apple Watch.

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ИСТОЧНИК KP.RU