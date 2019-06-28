2019-06-28T02:03:30+03:00
Умные вещи

Главный дизайнер Apple решил уйти из компании

Джони Айв собирается открыть собственную дизайнерскую фирму
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джони Айв возглавляет команду дизайнеров Apple c 1996 годаДжони Айв возглавляет команду дизайнеров Apple c 1996 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный дизайнер американской корпорации Apple Джони Айв из Купертино (штат Калифорния), под руководством которого был разработан внешний облик большинства продуктов «яблочников», решил покинуть компанию.

В опубликованном на сайте Apple заявлении говорится, что Джони Айв уже в этом году оставит свой пост, чтобы заняться личным проектом: он намерен открыть собственную независимую дизайнерскую фирму, одним из главных клиентов которой станет корпорация Apple, где он проработал почти 30 лет.

«Джони — особенная фигура в мире дизайна, его роль в возрождении Apple трудно переоценить», - сказал гендиректор компании Тим Кук, отметив среди работ Айва «революционный» iMac 1998 года и «беспрецедентно амбициозный» проект Apple Park, в который художник «вложил столько сил и заботы».

По словам Тима Кука, «Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и страстной созданной им команды дизайнеров».

Джони Айв возглавил команду дизайнеров Apple в 1996 году. Ожидается, что после его ухода вакантное место займет главный операционный директор Джефф Уильямс, руководивший разработкой Apple Watch.

Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).Новинку представил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги

ИСТОЧНИК KP.RU

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