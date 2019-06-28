Путин: либеральная идея изжила себя

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-28T07:35:35+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.

"Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права?», - сказал российский лидер в интервью FT. - Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

Кроме того, Путин добавил, что, несмотря на то, что либеральная идея в настоящее время перестает доминировать, это вовсе не значит, что ее следует начать уничтожать. «Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям», - добавил он.

Ранее сайт kp.ru приводит наиболее интересные моменты из интервью президента газете The Financial Times.

ИСТОЧНИК KP.RU