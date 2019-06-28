2019-06-28T08:00:49+03:00
Экономика

Россия и Китай договорились о ведении дел в национальных валютах

Страны решили отказаться от доллара
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия и Китай договорились о ведении дел в национальных валютахРоссия и Китай договорились о ведении дел в национальных валютахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Торговый банк Китая и ВТБ договорились об отказе от доллара. Министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ганом 5 июня подписали соответствующее соглашение.

Теперь Россия и Китай будут развивать двухсторонние расчёты в рублях и юанях при подписании внешнеторговых соглашений. Как сообщают “Известия”, расчеты, в частности, по изначально заключенным в долларах контрактам планируется перевести в национальные валюты.

Вероятно одним из механизмом станет создание "шлюзов" между национальными аналогами SWIFT. По предварительным оценкам, доля расчетов с Китаем в рублях может вырасти с 10% до 50%.

Напомним, что планы по дедолларизации российской экономики существуют давно. “КП” объяснила, что такое дедолларизация, чего от нее ожидать, и стоит ли бояться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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