2019-06-28T09:00:40+03:00
Общество

МЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на Москву

Непогода дойдет и до Подмосковья
Мария ИГНАТЬЕВА
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МЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на МосквуМЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на МосквуФото: Евгения ГУСЕВА
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Экстренные службы предупреждают о резком ухудшении погоды. МЧС сообщает, что в ближайшее время на столицу и Подмосковье обрушатся сильный дождь и ветер.

- По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду,- сообщили ТАСС в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт или быть предельно внимательными на дорогах. Специалисты посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Транспортные средства лучше ставить вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов. Пешеходам тоже рекомендовали стороной обходить деревья и ветхие билборды, чтобы обезопасить себя в случае их падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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