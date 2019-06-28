МЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на Москву
Экстренные службы предупреждают о резком ухудшении погоды. МЧС сообщает, что в ближайшее время на столицу и Подмосковье обрушатся сильный дождь и ветер.
- По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду,- сообщили ТАСС в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт или быть предельно внимательными на дорогах. Специалисты посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Транспортные средства лучше ставить вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов. Пешеходам тоже рекомендовали стороной обходить деревья и ветхие билборды, чтобы обезопасить себя в случае их падения.
ИСТОЧНИК KP.RU