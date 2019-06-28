2019-06-28T10:42:35+03:00
Политика

Трамп на саммите G20 в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»

После президентских выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву во влиянии на избирательный процесс [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Трамп на саммите G20 в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»Трамп на саммите G20 в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»Фото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в штуку попросил своего российского коллегу не вмешиваться в президентские выборы, которые пройдут в 2020 году.

С такой просьбой к главе Белого дома обратились журналисты. «Конечно», - ответил Трамп и с улыбкой на лице озвучил это Владимиру Путину.

Напомним, после президентских выборов в США в 2016 года Москву обвинили во вмешательстве в данный процесс, началось судебное разбирательство. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.

В марте 2019 года Роберт Мюллер, который занимался данным делом, завершил расследование. Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток Москвы повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

"Не вмешивайся в выборы" - Трамп Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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