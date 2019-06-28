Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-28T10:58:52+03:00

Теперь водители, ставшие виновниками аварии в состоянии алкогольного опьянения, будут наказаны лишением свободы до 15 лет

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Закон об ужесточении наказания за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей, вступил в силу. Он был подписан президентом Росси Владимиром Путиным 17 июня, тогда же опубликован на сайте «Парламентской газеты».

В соответствии с законодательством России, закон вступает через 10 дней после дня его публикации.

Новый закон предусматривает, наказание до 15 лет лишения свободы для водителя, севшего за руль пьяным и ставшего виновником аварии, которая привела к смерти двух или более человек. При гибели одного человека наказание будет составлять от пяти до 12 лет лишения свободы. В случае тяжкого вреда здоровью наказание увеличивается до трех - семи лет тюремного заключения.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе рассмотрения законопроекта отмечал, что ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тысячи человек, более 20 тысяч становятся инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU