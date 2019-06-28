Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-28T13:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. В соответствии с новыми нормами, предусматривается создание региональных фондов, которые будут включать средства федерального и регионального бюджетов. Кроме того, также должен быть создан компенсационный фонд для достройки проблемных объектов жилья.

Помимо этого, как следует из материалов, опубликованных на сайте Кремля, законом предусмотрен жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств.

Государственная Дума приняла данный федеральный закон 19 июня 2019 года, 26 июня он был одобрен Советом Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что решение вопроса обманутых дольщиков является общей задачей, где нельзя переложить ответственность на центр и ждать от него спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU