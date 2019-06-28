Легендарный футболист Никита Симонян попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-28T13:21:59+03:00

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В одну из московских больниц сегодня на карете скорой помощи доставили легенду советского футбола и клуба «Спартак» 92-летнего Никиту Симоняна. Сейчас бывший спортсмен находится в реанимации. О его состоянии пока не сообщается.

- У Никиты Павловича диагностировали вертебро -базилярную недостаточность. Иными словами - снижение кровообращения в системе артерий, - сообщил источник «КП».

Что вызвало недуг врачи пока не берутся сказать. Сама болезнь опасна в случае, если не заниматься лечением. Обратить ее полностью возможно.

Никита Симонян госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. 92-летнюю легенду "Спартака" привезли на скорой и после осмотра медики решили его оставить в больнице.

Напомним, что Никита Симонян принимал участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Легендарный футболист - четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU