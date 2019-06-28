Нежелание общаться могло стать причиной вымирания неандертальцев

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-28T13:38:55+03:00

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Наши предки неандертальцы,проживавшие на территории Европы и Азии, были замкнутыми и несклонными к далеким миграциям, что скорее всего и стало причиной их вымирания.

Такие выводы были сделаны палеогенетиками из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия), специалисты сравнили древние образцы ДНК,, найденные в разных уголках Евразийского континента. Как показали анализы генома, предки европейских и азиатских неандертальцев разделились около 150 тысяч лет назад и предпочли жить в изолированных группах. Подобная необщительность, по мнению ученых, и могла стать одной из основных причин вымирания неандертальцев

"Это крайне удивительное открытие сильно контрастирует с бурной историей современного человечества. В ней было много массовых переселений народов, масштабных контактов между ними, вымираний определенных групп и прочих событий, связанных с миграциями, — сообщается в опубликованном журналом Science Advances исследовании.

Помимо этого, исследователи сделали еще одно открытие. Долгое время считалось, что современных людей и неандертальцев ничего не объединяет и в древнее время виды пошли разными эволюционными путями. Однако восстановление генома первых неандертальцев, заселивших Европу, показало обратное - ДНК большинства современных людей несет в себе около 3% генов своих первобытных предков. Предки современных людей и неандертальцев, как предполагают специалисты, разделились чуть более 500 лет назад, так, первые мигрировали на север, заселив Европу и Азию, а вторые остались жить на территории Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU