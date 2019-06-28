На ВДНХ отметят 130-летие скульптора Веры Мухиной

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-28T16:56:04+03:00

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На ВДНХ отметят юбилей автора одного из главных символов Москвы — монумента «Рабочий и колхозница»: знаменитый советский скульптор Вера Мухина родилась 130 лет назад. В день ее рождения 1 июля здесь пройдет бесплатная лекция «Вера Мухина: до и после «Рабочего и колхозницы». Гостей ждут в лектории павильона-постамента скульптуры «Рабочий и колхозница». Лекция проводится Департаментом культурного наследия Москвы совместно с городским образовательным проектом «Москва глазами инженера».

На лекции можно будет узнать любопытные и неизвестные факты из истории легендарного монумента. Вера Мухина создала «Рабочего и колхозницу для Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Монумент стал главным украшением советского павильона и получил золотую медаль. После выставки скульптура вернулась в СССР. Перевозили ее в разобранном виде и поначалу не собирались восстанавливать. Но два года спустя, в 1939-м, «Рабочий и колхозница» заняли почетное место перед Южным входом ВДНХ.

Сегодня скульптура стоит на здании, в точности повторяющем советский павильон Всемирной выставки в Париже (он был построен к 2009 году, когда монумент вернулся на площадь после нескольких лет реставрации). Сегодня в павильоне работает популярная культурно-образовательная площадка, на которой проходят события Летней и Зимней образовательных программ ВДНХ, концерты «Музыка на крыше», а также регулярные выставки.

Во время лекции историк и исследователь ВДНХ Павел Нефедов расскажет о том, как сложилась судьба Веры Мухиной после Всемирной выставки в Париже. Ведь «Рабочий и колхозница» - лишь один из эпизодов творческой жизни скульптора, пусть и самый яркий.

ИСТОЧНИК KP.RU