Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-28T19:31:47+03:00

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Президенту Межпарламентской ассамблеи православия, депутату Государственной думы России Сергею Гаврилову запретили въезд на территорию Грузии. Об этом министр внутренних дел республики Георгий Гахария сообщил в пятницу, 28 июня.

"Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну", - цитирует главу ведомства телекомпания Imedi.

Напомним, что именно глава МАП сел на то самое "кресло раздора" в грузинском парламенте, после чего в Тбилиси начались массовые протесты. Российская делегация прибыли в республику на православный форум и во время заседания ассамблеи ему предложили занять место спикера законодательного органа.

Оппозиционерам это очень не понравилось, а когда обо всем узнала общественность, стало совсем плохо. В вечер протестных акций пострадали несколько сотен человек, около 300 были задержаны.

Сайт kp.ru писал, что усиление антироссийских настроений в Грузии вынудило Москву приостановить авиасообщение между нашими странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/715829" frameborder="0"></iframe> В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU