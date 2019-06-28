Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-28T20:21:14+03:00

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Бывший председатель фракции ЛДПР в петербургском Законодательном собрании Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениями Санкт-Петербурга. Новость о его назначении опубликована на сайте правительства города.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах. С 28.06.2019 на должность председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов», – сообщается на сайте.

Напомним, предложение стать руководителем Комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов получил 25 июня прямо во время заседания в Смольном от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Капитанов принял предложение и сообщил, что не собирается принимать участие в губернаторских выборах, поскольку ему не хватило подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти «муниципальный фильтр».

ИСТОЧНИК KP.RU