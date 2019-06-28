2019-06-28T22:35:55+03:00
Политика

Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР

Крыша здания в городе Ясиноватая была частично разрушена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снаряд попал в крышу дома. Фото: vk.com/typicalyasСнаряд попал в крышу дома. Фото: vk.com/typicalyas
Изменить размер текста:

Украинские силовики обстреляли город Ясиноватая, находящийся под контролем войск самопровозглашенной Донецкой народной республики. Мина попала в крышу дома престарелых по улице Некрасова. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил представитель администрации города.

"Было единичное попадание из миномета в крышу дома престарелых. Учреждение находится в центре города, вокруг жилые дома. Дом престарелых функционирует. Жертв нет", -цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе администрации.

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой.В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Сайт kp.ru писал, что украинские вооруженные формирования постоянно нарушают режим прекращения огня. Так, например, неделей ранее в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. А до этого мощнейшему артиллерийскому обстрелу подвергся Петровский район столицы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
В Кремле оценили дружелюбный настрой Мэй на встрече с Путиным
В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка
Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию
Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет
В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту
Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга
Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение
Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае
Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию
В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы
Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками
Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен
Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате
Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей