Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР

СЕГОДНЯ 22:35 2019-06-28T22:35:55+03:00

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Украинские силовики обстреляли город Ясиноватая, находящийся под контролем войск самопровозглашенной Донецкой народной республики. Мина попала в крышу дома престарелых по улице Некрасова. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил представитель администрации города.

"Было единичное попадание из миномета в крышу дома престарелых. Учреждение находится в центре города, вокруг жилые дома. Дом престарелых функционирует. Жертв нет", -цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе администрации.

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой.В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Сайт kp.ru писал, что украинские вооруженные формирования постоянно нарушают режим прекращения огня. Так, например, неделей ранее в поселке шахты "Трудовская" на западе Донецка были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. А до этого мощнейшему артиллерийскому обстрелу подвергся Петровский район столицы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU