В тоннеле между США и Канадой сошел с рельсов товарный поезд

СЕГОДНЯ 01:09 2019-06-29T01:18:16+03:00

На месте аварии в тоннеле между США и Канадой работают представители обеих стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В тоннеле Сэнт Клэр (St. Clair Tunnel) между США и Канадой сошли с рельсов более 40 вагонов товарного поезда, передает телеканал CTV со ссылкой на компанию Canadian National Railway, которой принадлежит состав.

Авария произошла на перегоне между городами Порт-Гурон (американский штат Мичиган) и Сарния (канадская провинция Онтарио). По словам представителей городских властей Порт-Гурона, никто не пострадал. Угрозы общественной безопасности в ближайших районах, как уверяют чиновники, тоже нет.

Изначально сообщалось, что в одном из вагонов товарняка перевозилась серная кислота, возможна утечка. Однако позже сотрудники пожарной службы объявили, что опасное вещество не разлилось, поскольку цистерна с кислотой не получила повреждений.

На месте инцидента работают представители обеих стран. Причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU