В тоннеле между США и Канадой сошел с рельсов товарный поезд
В тоннеле Сэнт Клэр (St. Clair Tunnel) между США и Канадой сошли с рельсов более 40 вагонов товарного поезда, передает телеканал CTV со ссылкой на компанию Canadian National Railway, которой принадлежит состав.
Авария произошла на перегоне между городами Порт-Гурон (американский штат Мичиган) и Сарния (канадская провинция Онтарио). По словам представителей городских властей Порт-Гурона, никто не пострадал. Угрозы общественной безопасности в ближайших районах, как уверяют чиновники, тоже нет.
Изначально сообщалось, что в одном из вагонов товарняка перевозилась серная кислота, возможна утечка. Однако позже сотрудники пожарной службы объявили, что опасное вещество не разлилось, поскольку цистерна с кислотой не получила повреждений.
На месте инцидента работают представители обеих стран. Причины аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU