В Узбекистане сломался аттракцион «Летающая тарелка», погибла девушка

СЕГОДНЯ 01:44 2019-06-29T01:58:41+03:00

ЧП случилось около полудня на глазах у посетителей парка Фото: кадр с видео youtube.com

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В одном из парков отдыха в Узбекистане случилась трагедия: во время движения сломался аттракцион «Летающая тарелка» и кабина с людьми рухнула на землю с семиметровой высоты, в результате погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Это произошло около полудня в пятницу, 28 июня, в детском парке «Истиклол» города Джизак. Движущаяся часть механизма – сама «тарелка», в которой находились восемь человек, отломилась от конструкции и упала на глазах у посетителей парка. Очевидцы случайно сняли этот момент на видео.

Городская администрация уточняет, что девушка 1999 года рождения скончалась на месте. По словам представителей руководства парка, аттракцион совсем новый, он был введен в эксплуатацию в марте этого года.

Прокуратура Джизака начала расследование, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека».

В Узбекистане сломался аттракцион Летающая тарелка .Кабинка, в которой находились восемь человек, рухнула на землю с семиметровой высоты

ИСТОЧНИК KP.RU