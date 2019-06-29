В седьмой день Европейских игр Россия завоевала девять медалей

СЕГОДНЯ 02:18 2019-06-29T02:29:40+03:00

Велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов одержали победу в командной гонке преследования на треке. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Наша сборная продолжает лидировать, в копилке российских спортсменов уже 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды

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Сборная России продолжает уверенно лидировать на проходящих в эти дни в Минске Европейских играх. В пятницу, 28 июня, – седьмой соревновательный день турнира – копилка наших спортсменов пополнилась девятью медалями: одной золотой и восемью бронзовых.

Золото завоевали российские велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов, победившие в командной гонке преследования на треке. Бронзу же наши спортсмены получили в соревнованиях по бадминтону, женской борьбе, боксу, а также снова отличились велогонщики.

Итого, в общекомандном зачете сборной России уже 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. На втором месте – команда Белоруссии (21-14-24), замыкает тройку лидеров сборная Италии (10-9-8), передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Европейские игры в Минске открылись 21 июня, в соревнованиях участвуют более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Завершатся Игры 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU