Сборная Аргентины победила Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Футбольная сборная Аргентины в четвертьфинальном матче Кубка Америки победила команду Венесуэлы со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.
Встреча проходила на стадионе в Рио-де-Жанейро. На 10-й минуте матча Лаутаро Мартинес отправил мяч в ворота соперников, открыв счет в игре. Позже второй гол на 74-й минуте забил Джовани Ло Чельсо.
В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной страны-хозяйки нынешнего турнира – Бразилии. Матч пройдет в ночь на 3 июля по московскому времени.
Футболисты сборной Аргентины радуются победеФото: REUTERS
Во вторую полуфинальную пару войдут победители встреч Колумбии с Чили и Перу с Уругваем.
Комментируя победу своей команды, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что играть было очень сложно из-за плохого состояния поля, аргентинцам удалось полностью контролировать игру, «в обороне не было проблем», и команда действовала слажено, «не предоставляя пространства сопернику».
«Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены», - приводит его слова пресс-служба сборной в Twitter.
Месси добавил, что ему трудно предугадать, кто выйдет в финал Кубке Америки: «Они (бразильцы) хозяева, их будут поддерживать болельщики».
ИСТОЧНИК KP.RU