Сборная Аргентины победила Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

СЕГОДНЯ 03:42 2019-06-29T04:07:22+03:00

Футболисты сборной Аргентины победили в матче с Венесуэлой со счетом 2:0 Фото: REUTERS

Встреча команд в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 2:0, теперь аргентинцы сразятся за выход в финал с Бразилией [фото]

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Футбольная сборная Аргентины в четвертьфинальном матче Кубка Америки победила команду Венесуэлы со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира.

Встреча проходила на стадионе в Рио-де-Жанейро. На 10-й минуте матча Лаутаро Мартинес отправил мяч в ворота соперников, открыв счет в игре. Позже второй гол на 74-й минуте забил Джовани Ло Чельсо.

В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной страны-хозяйки нынешнего турнира – Бразилии. Матч пройдет в ночь на 3 июля по московскому времени.

Футболисты сборной Аргентины радуются победеФото: REUTERS

Во вторую полуфинальную пару войдут победители встреч Колумбии с Чили и Перу с Уругваем.

Комментируя победу своей команды, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что играть было очень сложно из-за плохого состояния поля, аргентинцам удалось полностью контролировать игру, «в обороне не было проблем», и команда действовала слажено, «не предоставляя пространства сопернику».

«Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены», - приводит его слова пресс-служба сборной в Twitter.

Месси добавил, что ему трудно предугадать, кто выйдет в финал Кубке Америки: «Они (бразильцы) хозяева, их будут поддерживать болельщики».

ИСТОЧНИК KP.RU