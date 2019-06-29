Погода в Москве на 29 июня 2019 года: дождь и до 13 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-29T07:17:10+03:00

Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 29 июня 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 29 июня 2019 года ожидается облачная с сильным дождем. Днем температура воздуха составит 11..13 градусов тепла, ближе к вечеру и ночью столбики термометров могут опуститься до 8 градус выше ноля.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье 29 июня температура будет колебаться в пределах 9..14 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 30 июня, небо в столице прояснится, дожди будут, но уже короткие. И потеплеет до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU