В КНДР положительно оценили идею встречи Ким Чен Ына и Трампа

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-29T08:33:26+03:00

При этом в МИД страны отметили, что не получали официальных предложений на этот счет

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Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил, что в КНДР положительно относятся к предложению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провести встречу с лидером республики Ким Чен Ыном в демилитаризованной зон (ДМЗ). Однако, по его словам, официального предложения на этот счет от американской стороны пока не поступало.

"Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счет", - говорится в его в заявлении, которое опубликовало агентство ЦТАК. В документе также отмечается, что если такая встреча состоится, то она станет хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Трамп после саммита G20 в Осаке намерен посетить Южную Корею. В ходе этого визита он рассчитывает встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК KP.RU