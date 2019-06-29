Во Франции жара побила исторический рекорд

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-29T09:20:03+03:00

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Метеорологическая служба Meteo France в пятницу зафиксировала самую высокую температуру в истории Франции в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар). Отмечается, что термометры показали 45,9 градусов выше ноля.

"Очень высокие температуры сегодня вечером на большой части страны, - говорится в сообщении в "Твиттер". - Абсолютный температурный рекорд (за все месяцы) на материковой части страны побит: 45,9 градусов по Цельсию в 16:21 в Галларг-ле-Монтюё"».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на днях страны Европы накрыла «инфернальная» жара. Температура воздуха в некоторых уголках континента достигает 40 градусов. Мадридские синоптики прогнозируют 41 градус в субботу, в Париже и Риме 29 июня будет около 36-37 градусов.

По мнению метеорологов, такую высокую температуру принесли порывы ветра из Сахары.

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ИСТОЧНИК KP.RU