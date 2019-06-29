2019-06-29T09:20:03+03:00
В мире

Во Франции жара побила исторический рекорд

Впервые в истории страны температура превысила 45 градусов тепла [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Во Франции жара побила исторический рекорд. Фото: скрин с видеоВо Франции жара побила исторический рекорд. Фото: скрин с видео
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Метеорологическая служба Meteo France в пятницу зафиксировала самую высокую температуру в истории Франции в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар). Отмечается, что термометры показали 45,9 градусов выше ноля.

"Очень высокие температуры сегодня вечером на большой части страны, - говорится в сообщении в "Твиттер". - Абсолютный температурный рекорд (за все месяцы) на материковой части страны побит: 45,9 градусов по Цельсию в 16:21 в Галларг-ле-Монтюё"».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на днях страны Европы накрыла «инфернальная» жара. Температура воздуха в некоторых уголках континента достигает 40 градусов. Мадридские синоптики прогнозируют 41 градус в субботу, в Париже и Риме 29 июня будет около 36-37 градусов.

По мнению метеорологов, такую высокую температуру принесли порывы ветра из Сахары.

Чудовищная жара во Франции: прямая трансляция.Франция изнывает от аномальной жары. Четыре тысячи школ закрыты, четыре человека погибли... В эти минуты на юге страны температура приближается к +44 C. Но из-за влажности ощущается как +55 C! Как французы спасаются от жары - смотрите в нашей прямой трансляции с реки Гардон, где сохранился самый высокий древнеримский акведук - Пон-дю-Гар

ИСТОЧНИК KP.RU

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