Пушков оценил слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-29T09:49:45+03:00

Экс-президент Украины встревожился в связи с тем, что Киев не предупредили о встрече лидеров России и США

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев впервые не предупредили о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Тревожных звонков для нынешней Украины много, - написал он в «Твиттере». - Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге".

Украина, по словам Пушкова, "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны". Киеву «придется занять причитающееся ей место», добавил сенатор.

Ранее Порошенко, как писал сайт kp.ru, заявил о том, что Киев должны были заранее предупредить о встрече президентов России и США. По мнению экс-главы Украины, то, что этого не произошло, – «очень тревожный звонок» для его страны.

Напомним, 28 июня в японской Осаке на полях саммита G20 прошла встреча Путина и Трампа. Она продолжалась почти полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU