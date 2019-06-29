Путин: вопрос с украинскими моряками будет решен в спокойном режиме

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-29T13:05:35+03:00

Так президент России прокомментировал просьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского «вернуть» моряков на родину

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть моряков на Украину.

Ранее сайт kp.ru писал, что вопрос задержанных в РФ украинских моряков стал одной из приоритетных тем бесед президентов России и США Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. Российский лидер подчеркнул, что по этой теме "решения пока нет, идет судебное разбирательство, нужно дождаться результатов, а потом решать".

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить членов экипажей катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы РФ в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU