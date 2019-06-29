Путин: вопрос с украинскими моряками будет решен в спокойном режиме
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками.
"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть моряков на Украину.
Ранее сайт kp.ru писал, что вопрос задержанных в РФ украинских моряков стал одной из приоритетных тем бесед президентов России и США Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. Российский лидер подчеркнул, что по этой теме "решения пока нет, идет судебное разбирательство, нужно дождаться результатов, а потом решать".
Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить членов экипажей катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы РФ в Черном море.
ИСТОЧНИК KP.RU