2019-06-29T13:05:35+03:00
Политика

Путин: вопрос с украинскими моряками будет решен в спокойном режиме

Так президент России прокомментировал просьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского «вернуть» моряков на родину
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Путин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой "вернуть" украинских моряковПутин прокомментировал обращение Зеленского с просьбой "вернуть" украинских моряковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", - сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть моряков на Украину.

Ранее сайт kp.ru писал, что вопрос задержанных в РФ украинских моряков стал одной из приоритетных тем бесед президентов России и США Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. Российский лидер подчеркнул, что по этой теме "решения пока нет, идет судебное разбирательство, нужно дождаться результатов, а потом решать".

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить членов экипажей катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы РФ в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400
Путин прокомментировал ситуацию с делом Голунова
Путин и Абэ в начале встречи в Осаке заявили о намерении обсудить вопрос заключения мирного договора
Сергей Митрохин обвинил Любовь Соболь в провокации
МЮ хочет заполучить Ивана Ракитича
Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России
Путин уверен, что нужно восстанавливать полноформатные отношения с Великобританией
Трамп серьезно обдумает приглашение приехать в Москву на 75-летие Победы
Трамп: прямых улик причастности принца Мухаммеда к убийству Джамаля Хашкаджи нет
Путин: тема задержанных в России украинских моряков поднималась в беседах в Трампом
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи
В Раде назвали министра иностранных дел Павла Климкина позором украинской дипломатии
В Стамбуле подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку
Пушков оценил слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
«Он прекрасный парень»: американский лидер Дональд Трамп о президенте России Владимире Путине
Во Франции жара побила исторический рекорд
Лидеры КНР и США решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины
В КНДР положительно оценили идею встречи Ким Чен Ына и Трампа
Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет