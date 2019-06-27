Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-27T17:10:08+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить членов экипажей бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы РФ в Черном море.

"У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал глава государства на брифинге, трансляцию которого ведет УНИАН в своем аккаунте в Facebook.

При этом Зеленский прокомментировал недавние действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который отклонил предложение России по освобождению моряков. Президент заявил, что глава ведомства не согласовывал с ним данный ответ, и в целом о решениях МИД Зеленский узнает лишь из интернета.

Сайт kp.ru писал, что ранее Москва направила в Киев и Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые можно использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU