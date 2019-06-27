Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить членов экипажей бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы РФ в Черном море.
"У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал глава государства на брифинге, трансляцию которого ведет УНИАН в своем аккаунте в Facebook.
При этом Зеленский прокомментировал недавние действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который отклонил предложение России по освобождению моряков. Президент заявил, что глава ведомства не согласовывал с ним данный ответ, и в целом о решениях МИД Зеленский узнает лишь из интернета.
Сайт kp.ru писал, что ранее Москва направила в Киев и Международный трибунал по морскому праву ноту с указанием средств, которые можно использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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