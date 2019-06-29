Путин: тема задержанных в России украинских моряков поднималась в беседах в Трампом

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-29T10:54:02+03:00

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке Фото: REUTERS

Российский лидер отметил, что вопрос с моряками будет решен в рабочем порядке [видео]

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Одной из приоритетных тем бесед президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на саммите G20 стал вопрос задержанных в РФ украинских моряков. Однако, как отметил глава российского государства на итоговой пресс-конференции, решения этого вопроса пока нет.

"Эта тема поднималась, - сказал Путин. - Уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных во время нашего общения на "двадцатке"».

Президент России подчеркнул, что по этой теме "решения пока нет, идет судебное разбирательство, нужно дождаться результатов, а потом решать".

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, как писал сайт kp.ru, сообщил, что Трамп поднял тему освобождения украинских моряков во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Президент России со своей стороны изложил американскому президенту позицию Москвы по данной ситуации.

Напомним, в ноябре прошлого года члены трех украинских судов были арестованы за нарушение государственной границы РФ.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU