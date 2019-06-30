2019-06-30T09:17:29+03:00
Происшествия

Синоптики прогнозируют новый приток воды в Иркутской области

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это может произойти к концу недели
Александр ДЖУМАЕВ
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Паводки в Иркутской области начались в конце этой недели из-за дождейПаводки в Иркутской области начались в конце этой недели из-за дождейФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Прогноз метеорологов в ряде районов Иркутской области остается напряженным; по словам специалистов, из-за новых осадков к концу недели в регионе может появиться приток воды. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток [воды]", - приводит ТАСС слова Яковенко, который присутствовал на совещании с участием президента России Владимира Путина в Братске.

Глава Росгидромета отметил, что пик паводка прошел в субботу в 14:00. "За последующие 10 часов вода на 40 см упала. Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный - в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда", - сказал Яковенко. По его словам, паводок в Нижнеудинском и Тайшетском районах области уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского района.

Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.

Яковенко также отметил, что это четвертый масштабный паводок с момент начала метеорологических наблюдений в регионе в 1946 году. "Старожилы говорят, что в 1902 [году] был паводок 9 м, но архивов нет. Есть в 1937 году - 8,5 м, в 1980 году - 9 м, в 1984 году - 11 м, то сегодня почти 14 м", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались в конце этой недели из-за дождей. В зоне бедствия в настоящий момент находятся 48 населенных пунктов; подтоплены более 4 тысяч домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 41 социально значимый объект.

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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