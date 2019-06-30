В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-30T10:06:07+03:00

По словам руководителя проекта строительства воздушной гавани Ли Цзяньхуа, аэропорт "Дасин" также является самым крупным в Китае транспортным хабом

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В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на власти города.

По словам руководителя проекта строительства воздушной гавани Ли Цзяньхуа, речь идет не только об аэропорте, но и о крупнейшем в Китае транспортном хабе. Строительство аэропорта обошлось в 400 миллиардов юаней; Ли Цзяньхуа отметил, что при проектировании аэропорта все было просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".

"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", - рассказал Ли Цзяньхуа.

Строительство аэропорта "Дасин" в 46 километрах к югу от Пекина было начато из-за необходимости разгрузить международный аэропорт "Шоуду" - одну из наиболее загруженных воздушных гаваней мира. Начало эксплуатации аэропорта запланировано на 30 сентября; отмечается, что данный проект находится под личным контролем председателя КНР Си Цзиньпина.

ИСТОЧНИК KP.RU