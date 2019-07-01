Туск приостановил саммит ЕС, чтобы обсудить кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-01T05:57:23+03:00

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Глава Европейского совета Дональд Туск приостановил начавшийся в Брюсселе саммит Евросоюза, чтобы обсудить с лидерами стран ЕС кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах.

Причем, как рассказал журналистам источник в дипломатических кругах Европы, Туск намерен говорить с каждым из глав государств и правительств отдельно: по его данным, глава Евросовета пытается уговорить их выбрать на должность председателя Европейской комиссии голландца Франса Тиммерманса, который сейчас занимает должность первого заместителя руководителя Еврокомиссии нынешнего созыва.

«Туск продолжает проводить двусторонние встречи, пытаясь согласовать кандидатуру Тиммерманса», - сказал знакомый с ситуацией дипломат.

Он добавил, что против кандидатуры голландца на пост главы ЕК выступает Вишеградская четверка – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, а также Италия, передает ТАСС.

Напомним, на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры ЕС пытаются достичь компромисса по ряду назначений, что нужно сделать до 2 июля – начала пленарной сессии Европарламента нового созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU