2019-07-01T08:37:33+03:00
Происшествия

СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Спасатели нашли тела лишь 20 пассажиров
Мария ИГНАТЬЕВА
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СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущельеСМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущельеФото: Социальные сети
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Автокатастрофа произошла в понедельник, 1 июля в Индии около 7:30 утра по местному времени. Автобус с 45 пассажирами в салоне направлялся из Кешвана в Киштвар. Во вреям движения он свернул с дороги и упал в ущелье в Сиргвари.

Сообщается, что авария унесла жизни минимум 30 человек. Еще 20 получили ранения. Тела двух десятков людей уже нашли и подняли из ущелья. Между тем спасательная операция все еще продолжается. Людям оказывают всевозможную помощь прямо на месте происшествия, раненых отправляют в больницу.

А политики выражают соболезнования в связи с гибелью людей.

- Печально слышать о трагической аварии в Киштваре. Самые глубокие соболезнования семьям погибших, - цитируют слова индийского политика из Народно-демократической партии Джамму и Кашмир, госпожи Мехбуба Муфти издание NDTV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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